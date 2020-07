Bisceglie Fratelli d’Italia, raccolta firme per chiedere dimissioni Governo Conte

Anche il Circolo biscegliese di Fratelli d’Italia scenderà in piazza oggi, sabato 4 luglio, per chiedere le dimissioni del Governo Conte e di indire le elezioni nel prossimo mese di settembre.

In contemporanea alla manifestazione nazionale del centro destra, prevista a Roma, Bisceglie Fratelli d’Italia sarà presente per la raccolta firme in via Guglielmo Marconi 10 dalle ore 18 alle ore 23.

Saranno presenti l’Onorevole Davide Galantino, Delegato d’Aula per Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Raimondo Lima delegato provinciale FdI bat, ed i coordinatori cittadini FdI: Maria Simone, Tonia Spina e Lino Todisco.