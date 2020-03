Questa sera lavaggio delle strade biscegliesi con trattori

Si terrà questa sera, sabato 28 marzo, dalle ore 21, il lavaggio straordinario delle strade pubbliche ad opera degli agricoltori che metteranno a disposizione i loro trattori. Le operazioni di pulizia, originariamente in programma il 23 marzo (leggi qui), furono posticipate a causa del maltempo. Saranno utilizzati saponi detergenti convenzionali, seguendo le linee guida del Ministero della Salute, di Ministero della Salute, Ispra e Arpa. Non ci sono indicazioni particolari da seguire per i cittadini perché l’intervento riguarderà il suolo.

“Rinnoviamo il ringraziamento agli agricoltori”, dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, “che si sono offerti gratuitamente, denotando sensibilità e senso di comunità in questo momento particolare”.