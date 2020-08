Puglia, obbligo di quarantena per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta

A partire da oggi, mercoledì 12 agosto, chi rienterà in Puglia da Grecia, Spagna e Malta dovrà rispettare l’obbligo di quarantena per 14 giorni. Lo ha disposto il presidente Michele Emiliano con un’ordinanza dopo i “numerosi casi di pugliesi risultati positivi al Covid-19 dopo essere rientrati da questi Paesi” negli ultimi giorni. I pugliesi che torneranno a casa avranno l’obbligo di isolamento fiduciario nella propria abitazione per due settimane.

“L’obbligo di quarantena di 14 giorni per i residenti in Puglia che rientrano da Grecia, Malta e Spagna si aggiunge all’obbligo di quarantena già previsto dalle leggi nazionali per numerosi Paesi esteri”, ricorda Emiliano che rimarca come sia ancora vigente anche “l’obbligo per tutti coloro che arrivano da altre regioni italiane e da tutti i Paesi esteri di autosegnalarsi” sulla sezione apposita del sito della Regione Puglia.

“Vi ricordo che la non ottemperanza dell’obbligo di autosegnalazione prevede sanzioni pesanti, ove il fatto non costituisca più grave reato”, sottolinea il governatore che annuncia anche un “ampliamento” dell’offerta di tamponi “per tutti coloro che rientrano in Puglia da aree a rischio”.