Pubblicato bando cessione beni immobili della Congregazione Ancelle Divina Provvidenza

Il 14 gennaio scorso è stato pubblicato il bando per cessione dei beni immobili della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria non funzionali allo svolgimento dell’attività sanitaria.

La Congregazione intende alienare i seguenti lotti di proprietà immobiliare: lotto di circa 16.200 mq su cui insistono un campo sportivo in disuso ed un parcheggio, oltre a zone di pertinenza, lotto di circa 19.500 mq su cui edifici in disuso (Prezzo base Lotto 1: Euro 828.600,00). Il secondo lotto comprende corpo di fabbrica di circa 670 mq noto come “ex Alloggio Suore”, corpo di fabbrica di circa 2.000 mq noto come “ex Centro di Riabilitazione”, area esterna di circa 9.750 mq, di cui 800 mq destinati a parcheggio (Prezzo base: Euro 1.160.000).

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 12 (ora italiana) del giorno 28 febbraio 2020, secondo le modalità indicate nel testo integrale del presente Bando. Il testo integrale del Bando è pubblicato sul sito www.donuvainamministrazionestraordinaria.it. Per ulteriori informazioni tel. 0883491889, email: commissariostraordinariocdp@pec.it.