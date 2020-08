Avviso per short list avvocati, Angarano: “Si prosegue su strada di efficienza e trasparenza”

È stato pubblicato sul sito del Comune di Bisceglie l’avviso per la costituzione di un elenco (short list) di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nell’interesse dell’Ente nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio non possano essere assunti dall’Avvocatura Comunale.

“Diamo così seguito all’approvazione in consiglio comunale del regolamento per l’assegnazione degli incarichi legali”, ha sottolineato Domenico Storelli, Assessore a Contratti e Appalti del Comune di Bisceglie. “Questo significa continuare a percorrere la strada della chiarezza, della trasparenza e dell’apertura, stabilizzando parametri e il procedimento per la scelta dei legali. Una procedura, quella della nomina degli avvocati esterni, alla quale si ricorrerà qualora ci dovesse essere incompatibilità degli avvocati comunali o dovesse sussistere un eccessivo carico di lavoro dell’Avvocatura, salvaguardando quindi sempre il criterio dell’economicità”.

“Continuiamo a lavorare con coerenza, rispettando i punti del nostro programma amministrativo e affermando i principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione”, ha rimarcato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Un ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando al raggiungimento di questi obiettivi che costituiscono nella nostra Città una nuova frontiera per la gestione del contenzioso: gli uffici comunali, l’assessore Storelli, i consiglieri comunali di maggioranza che hanno fornito il loro contributo qualificato”.

“Un risultato straordinario, frutto di un lavoro di squadra tra uffici e organi politici, oltre che di un costruttivo confronto con i rappresentanti della categoria”, hanno aggiunto i consiglieri comunali Giuseppe Losapio e Francesco Coppolecchia. “Abbiamo scritto una pagina importante per la gestione del contenzioso nella nostra città: gli incarichi legali saranno gestiti con nomine a rotazione attraverso criteri ben delineati. Spazio anche alle iscrizioni degli avvocati di più recente iscrizione, oltre che al rispetto delle disposizioni sull’equo compenso”.

La domanda di iscrizione alla short list dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del 15 settembre 2020 al seguente indirizzo: affarilegali@cert.comune.bisceglie.bt.it. Per consultare l’avviso pubblico, scaricare il modulo per presentare la domanda e lo schema di convenzione si può consultare il sito internet del Comune di Bisceglie (www.comune.bisceglie.bt.it) o la App Municipium.