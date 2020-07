Protezione civile Puglia consegna defibrillatore per soccorso in spiagge biscegliesi

Un defibrillatore per le spiagge biscegliesi verrà consegnato dalla Protezione civile regionale domani, sabato 1 agosto, in occasione delle conferenza stampa per un primo bilancio sul lavoro dell’associazione di volontariato Baywatch che si terrà alla “Seconda Spiaggia”.

La cerimonia di consegna del defibrillatore all’associazione Baywatch, sarà effettuata da Ruggiero Mennea, presidente del comitato permanente della Protezione civile della Regione Puglia, con la partecipazione del sindaco Angelantonio Angarano. “Questo è un altro esempio di come si attua la cultura della prevenzione – sottolinea Mennea – anche nei momenti e nei luoghi di divertimento. Bisceglie e questa operosa associazione non hanno perso tempo per dimostrare come si può essere utili e, in alcuni casi, anche determinanti nel salvare la vita umana sulle spiagge libere, che a differenza di quelle private non hanno sistemi di cardio protezione. Una bella prassi da estendere a tutta la regione”.

Nell’occasione sarà fatta anche una prima analisi operativa delle attività svolte del progetto “Spiagge Sicure” a Bisceglie, arrivato alla settima edizione, che coinvolge 35 bagnini impegnati nell’attività di presidio delle spiagge libere (e non) per il periodo dall’ 1 luglio al 31 agosto.