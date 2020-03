Proseguono i controlli a Bisceglie: 159 denunce penali e oltre mille persone fermate

Proseguono i controlli in città per verificare il rispetto da parte dei cittadini delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria, attraverso posti di blocco congiunti tra carabinieri e polizia locale, pattugliamenti e verifiche negli esercizi commerciali. Fino a ieri sera sono state controllate 1.010 persone per il ritiro delle autocertificazioni e la verifica della sussistenza dei motivi d’urgenza per uscire di casa. Gli esercizi commerciali controllati sono saliti a 350 mentre le denunce penali sono in totale 159.

“Non abbassiamo la guardia e continuiamo con controlli rigidi e a tutto campo per fare in modo che in giro ci siano meno gente possibile e per punire severamente chi non rispetta le regole”, dichiara il sindaco Angelantonio Angarano. “Ringraziamo le forze dell’ordine per il grande lavoro che stanno svolgendo in questi giorni complessi. Invitiamo tutti ancora una volta alla responsabile osservanza puntuale delle misure, prima delle quali restare a casa, uscendo solo se strettamente necessario”.