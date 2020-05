Prorogato al 31 maggio il concorso per bambini “Contagio di colori”

Il concorso “Contagio di colori” sta riuscuotendo gran successo, sono infatti arrivati oltre 150 disegni realizzati da bambini. Sull’onda di questa grande partecipazione l’amministrazione comunale ha deciso quindi di non fermare la creatività e il coinvolgimento in questo flusso di colori. Per questo motivo è stata prorogata la scadenza al 31 maggio e confermato la partecipazione a tutti i bimbi di qualsiasi età fino al completamento del ciclo di scuola primaria, inclusi quindi gli studenti che hanno compiuto 11 anni che frequentano la quinta elementare.

L’obiettivo resta creare da una situazione delicata dettata dall’emergenza sanitaria, un “contagio buono”, costruttivo, attraverso la creatività e il coinvolgimento dei più piccoli, che guardano il mondo con occhi diversi. Il tema del contest è infatti il Coronavirus visto dai bambini, chiamati ad esprimersi come “piccoli artisti” con qualsiasi tecnica a libera scelta (disegno con matite, pastelli, tempera, acquerelli, collage, tecniche miste ecc).

I disegni, preferibilmente ma non obbligatoriamente su formato A3, dovranno essere inviati in foto all’indirizzo mail: contagiodicolori@comune.bisceglie.bt.it entro e non oltre il 31 maggio 2020. Gli elaborati selezionati dalla giuria costituita da tecnici saranno esposti in una mostra al Castello Svevo Angioino al termine dell’emergenza COVID-19. Regolamento su www.comune.bisceglie.bt.it e su App Municipium.