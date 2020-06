Promozioni e retrocessioni: le volontà della Lnd Puglia per i campionati regionali

Si cominciano a gettare le basi della stagione 2020/21 dei campionati dilettantistici regionali.

Il comitato pugliese della Lega Nazionale Dilettanti, infatti, si è riunito nella giornata di ieri, martedì 23 giugno, per alcune delibere riguardanti i campionati di Eccellenza e di Promozione, nonché dei tornei giovanili regionali e provinciali.

Nel campionato di Eccellenza si va verso la promozione in serie D della prima in classifica alla data di sospensione del torneo (Molfetta Calcio, nda), e della retrocessione dell’ultima classificata (San Marco).

Per quanto riguarda il campionato di Promozione, invece, il Consiglio Direttivo del Comitato regionale ha ratificato all’unanimità la volontà di bloccare le retrocessioni, confermando anche la volontà di promuovere nella categoria superiore le compagini in vetta alla graduatoria al momento della sospensione del torneo, con le classifiche finali che verranno ufficializzate prossimamente.

In chiave ripescaggi, poi, la volontà del Comitato regionale pugliese è di privilegiare le seconde in classifica dei rispettivi campionati, qualora ci sia la necessità di riempire posti vacanti nelle serie direttamente superiori.

Passaggio, poi, sulle decisioni in merito all’utilizzo dei giovani calciatori under nei tornei di Eccellenza e Promozione. In entrambe le competizioni si va verso la conferma di due under 19 (nati dopo il primo gennaio 2001) e di un under 18 (nati a partire dal primo gennaio 2002).