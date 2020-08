Programma Bisceglie sull’Onda, Fata: “Angarano fa figli e figliastri”

“Anche quest’anno si sta svolgendo la rassegna Libridamare, promossa dal Circolo dei lettori – Presidio del libro di Bisceglie, giunta all’ottava edizione e da sempre presente nella programmazione estiva del Comune di Bisceglie che, in passato, ne ha sostenuto le attività. L’amministrazione comunale, nello pseudo programma dell’estate 2020, pur non avendo diramato alcun avviso pubblico per censire le iniziative come si faceva in passato, ha ritenuto di escludere Libridamare”.

Lo scrive il consigliere d’opposizione Vittorio Fata, lanciando un affondo nei confronti dell’amministrazione: “Le scelte del sindaco Angarano offendono i biscegliesi facendo, anche nel comparto culturale, figli e figliastri. Un tristissimo passo indietro per una città che, in passato, ha ospitato forum regionali sulla cultura”.