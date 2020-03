Progetto RecuperiAMOci: “Ieri fatte 55 consegne, ci stiamo riscoprendo comunità”

Continua senza sosta la distribuzione di spesa e pasti pronti alle famiglie in difficoltà da parte del progetto RecuperiAMOci, ideato dall’associazione “PortAperta” di Bisceglie e promosso dalla Caritas diocesana d’appartenenza.

Nella giornata di ieri sono state effettuate 55 consegne. “Come sappiamo, le richieste di aiuto stanno aumentando”, dichiarano i responsabili del progetto, “ma grazie a Dio stanno aumentando anche i donatori. In questo momento, così difficile per tutti, ci stiamo riscoprendo comunità nel senso più profondo del termine. Cittadini capaci di una cittadinanza attiva, pronta a farsi carico del più debole. In tanti ci state chiedendo come poterci aiutare e di questo vi ringraziamo perchè ci date la forza di andare avanti, pertanto pubblichiamo il nostro numero di conto su cui versare le vostre offerte che ci serviranno per l’acquisto di beni di prima necessità”:

CASA DELLA CARITA’ MARIA SS IMMACOLATA,

IBAN IT71H0306909606100000073287.

Il nostro contatto telefonico 3388934337.

I responsabili del progetto “RecuperiAMOci – Ridiamo vita al cibo” fanno sapere che da questa settimana la distribuzione avverrà il martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 18, sempre nella sede di via Prof. Mauro Terlizzi.