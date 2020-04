Progetto “Live Drive In”, la proposta di Marco Di Leo per l’estate a Bisceglie

Il passaggio alla “fase 2” appare ormai imminente, cosi come l’approssimarsi di un’estate che inevitabilmente sarà condizionata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Argomento trattato nella nota di Marco Di Leo della lista civica Bisceglie D’Amare.

“A fine ‘fase 1’ sorge spontanea una domanda: che estate sarà? Ci si potrà recare al mare? Si potrà assistere a qualche evento? A tal proposito, voglio suggerire un nuovo progetto che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Italia: ‘Live Drive In’. Sono già 20 le città italiane”, continua Di Leo, “che hanno aderito al progetto: Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Napoli, Verona, Catania, Genova, Bari, Cagliari, Cosenza, Mantova, Avellino, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Lido di Camaiore, Olbia, San Benedetto del Tronto e Palermo. Questo è un modo per garantire la salute di tutti durante lo svolgimento di spettacoli e concerti, rispettando le norme anti contagio da Coronavirus. È bene ricordare che l’intrattenimento è una delle forze portanti dell’economia del nostro Paese, in grado di sostenere economicamente migliaia di famiglie e giovani alle prese con il loro lavoro e le loro passioni”.

Di Leo entra nel pieghe del progetto spiegando che, “Live Drive In è un progetto ideato da un gruppo di addetti ai lavori del mondo dello spettacolo per fornire un’immediata risposta all’attuale sospensione delle attività relative a cinema, teatro e musica live causata dall’emergenza in corso. Il format nasce da un’idea di Utopia Srl, Zoo Srl, Italstage, e 3D Unfold, aziende leader nei rispettivi campi legati alla produzione, all’allestimento e alla progettazione di eventi e che vantano una storica affidabilità costruita nel tempo”.

“Ritengo che l’Amministrazione debba prendere in considerazione questo suggerimento: abbiamo la disponibilità di ampie aree dove far svolgere tali eventi. L’estate è alle porte”, conclude Di Leo, “la gente ha voglia di distrarsi un pò e, perché no, avere l’opportunità di godere nella nostra città di qualche spettacolo rilevante e di prestigio”.