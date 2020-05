Progetto Arca e Sinergitaly donano mascherine alla Protezione Civile provinciale

Continuano i gesti di solidarietà in favore di coloro che sono in prima linea per sconfiggere il Covid-19 e sperare di tornare al più presto ad una vita normale.

Il Progetto Arca, insieme al contributo dell’associazione Sinergitaly, ha donato 200 mascherine alla Protezione Civile della provincia Bat, coordinata dal responsabile Gianni De Trizio.

Presenti alla consegna i presidenti delle due associazioni: Riccardo Di Matteo (anche consigliere Arca) e Leonardo Cocola. “Un gesto piccolo ma significativo per ringraziare tutti i volontari. È stata solo una prima quantità”, fanno sapere, “infatti nei prossimi giorni ne doneremo molte altre”.