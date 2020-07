Procede raccolta fondi in favore del biscegliese Donato Ventura: “Un’auto per le visite mediche”

L’appello lanciato attraverso Bisceglie24 ha dato nuovo impulso alla campagna di sensibilizzazione avviata da un nostro concittadino 33enne Donato Ventura, affetto da Distrofia Muscolare di Duchenne, una malattia genetica progressiva che non gli consente di muoversi agevolmente e per la quale necessita di un’auto particolare per uscire di casa per fare visite mediche indispensabili per la sua salute, ma anche per vedere gli amici.

Sinora sono stati raccolti circa 3600 euro, ma per l’acquisto dell’auto “con tetto rialzato, pedana elettrica e vari adattamenti”, come ci ha spiegato Donato, ne servono circa trentamila, “Mio padre è disoccupato e non posso permettermi di acquistare un’altra auto”.

Diverse le realtà associative e i singoli cittadini che hanno finora donato un contributo per la causa su Facebook Pay in questo gruppo o sull’Iban IT28X0311141369000000000612 e diverse anche sinora le testate giornalistiche locali che si sono interessate della vicenda in seguito alla campagna pubblicata da Bisceglie24. Così come numerose sono le attività commerciali biscegliesi che espongono un salvadanaio per raccogliere donazioni.

Protocollate all’indirizzo del Comune di Bisceglie alcune richieste di eventi, da parte di associazioni del territorio, organizzate proprio per raccogliere fondi per Donato.