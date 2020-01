Pro Natura, 2019 ricco di iniziative: “Nel 2020 consolideremo attività sul territorio”

L’associazione Ripalta Area Protetta Aps, aggregata alla Federazione Pro Natura, ha avuto un 2019 davvero ricco di attività e iniziative. Le tematiche ambientali e di riqualificazione del territorio biscegliese sono state ovviamente al centro di tutta l’attività associativa.

Come ci ha spiegato il Presidente dell’associazione Mauro Sasso e la segretaria Anna Tritto: “L’associazione Ripalta Area Protetta è scesa in campo per la pulizia della spiaggia “La Torretta” con l’associazione 3Place, ha organizzato escursioni guidate nella Zona Pantano Ripalta e nella Lama di Santa Croce in occasione della manifestazione ciclo agonistica della Pool Cavallaro, ed ha effettuato un costante e puntuale monitoraggio dell’Orto Schinosa. Di grande impatto anche la manifestazione “Ripalta Sunrise, il suggestivo concerto all’alba per flauto e violino nella località “Grotte di Ripalta”, evento patrocinato dal comune di Bisceglie ed inserito nel programmazione estiva “Bisceglie sull’Onda”.

Il 2019 è stato anche l’anno del primo Earth Day sul territorio biscegliese “con il patrocinio del comune di Bisceglie e di Earth Day Italia, centinaia di volontari hanno effettuato la pulizia del tratto costiero dalla zona Bi-Marmi alle Grotte di Ripalta”. L’Aps ha partecipato alle giornate ecologiche organizzate dal Comune di Bisceglie presenziando con uno stand informativo.

Preziose anche le collaborazioni con le scuole primarie del comune, nello scorso anno l’associazione Ripalta Area Protetta ha tenuto una “relazione sullo stato dell’ambiente al seminario pubblico organizzato I Circolo didattico “Edmondo De Amicis” presso la sala degli Specchi di Palazzo Tupputi”, inoltre ha partecipato, “alla seconda edizione della “Giornata Nazionale dell’Albero” con l’organizzazione di due eventi per la messa a dimora di 15 alberi: il primo evento presso Orto Schinosa con la partecipazione degli alunni del I Circolo didattico “E. De Amicis”, il secondo presso il III Circolo didattico “Don Pasquale UVA”.

L’Aps Ripalta Area Protetta è anche intervenuta sulle tematiche riguardanti il DUP (Documento unico di programmazione) comunale esprimendo osservazioni a riguardo e in particolare “sulla lottizzazione della maglia 165, queste ultime accolte in sede di III commissione urbanistica”.

Per il 2020 sono ancora tanti i progetti in corso d’opera dall’APS Ripalta Area Protetta, come ci spiega il Presidente Mauro Sasso: “Il 2019 è stato per noi un anno ricco di iniziative importanti e nel 2020 abbiamo intenzione di consolidare la nostra attività sul territorio. Ringrazio tutti i soci che hanno contribuito volontariamente e gratuitamente a realizzare tutti i nostri progetti e invito tutti a contattarci, anche sui social o via mail, per proporci idee e unirsi a noi: credetemi, vi renderete conto voi stessi che vivere con noi la natura che ci circonda è un’esperienza entusiasmante, da non perdere! Per esempio, stiamo lavorando al progetto per ripristinare la pista ciclabile di Ripalta e abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti anche per classificare flora e fauna”.

L’associazione ambientalista aggregata a Pro Natura proseguirà quindi, anche nel 2020, il suo impegno a favore “dell’Istituzione dell’Area Marina Protetta “Grotte di Ripalta Torre Calderina”. Con lettera firmata dal nostro presidente nazionale professor Mauro Furlani abbiamo chiesto di riavviare l’iter istitutivo, temporaneamente sospeso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”. L’associazione Ripalta Area Protetta ha inoltre inviato “all’attenzione del Comune di Bisceglie un progetto di riqualificazione ambientale dell’Orto Schinosa (Giardino dei Giusti) affinchè fosse candidato ai finanziamenti previsti dall’avviso pubblico del GAL Ponte lama – Azione 4 – Intervento 4.3 “Paesaggio, Infrastrutture e servizi – Intervento 4.3 – “Investimenti per la riqualificazione di aree urbane per la realizzazione di orti urbani. L’auspicio è quindi quello di vedere finanziato questo progetto nel 2020”. Ancora sui progetti Futuri l’Aps ambientalista ha fatto sapere di star organizzando “una conferenza pubblica sullo stato dell’ambiente a Bisceglie, per parlare dell’istituzione dell’Area Marina Protetta e del parco regionale di Lama Santa Croce”, infine Ripalta Area Protetta si sta già adoperando per la “Riedizione di Ripalta Sunrise, con possibile estensione alla Cala del Pantano”.