Pro Loco pugliesi avviano raccolta fondi per attrezzature nelle terapie intensive

“Considerata la grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo e l’urgente bisogno di garantire un numero maggiore di attrezzature e posti nei reparti di terapia intensiva, a causa dell’elevato numero di contagiati, il Comitato Regionale Unpli Puglia ha avviato una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di attrezzature mediche da destinare alle unità ospedaliere pugliesi che ne necessitano”, questo l’incipit della missiva che il presidente delle Pro Loco pugliesi Rocco Lauciello ha indirizzato ai presidenti e ai volontari delle Pro Loco Unpli del territorio regionale.

“È un gesto solidale che riflette la sensibilità di quanti operano nelle associazioni Pro Loco, sempre pronti a intervenire per il bene comune. Anche il più piccolo contributo può aiutare a salvare vite!”, tiene a sottolineare il presidente Lauciello.

“Ringraziando anticipatamente per la vostra sicura partecipazione e collaborazione, chiedo massima divulgazione dell’iniziativa a Voi presidenti, alle Volontarie e ai Volontari e agli organi di stampa regionali”, aggiunge Lauciello, “La nostra più sentita gratitudine va certamente a coloro che combattono in prima linea per contrastare questa epidemia e garantirci la salute, il bene più prezioso”.

Per la donazione:

CAUSALE Raccolta fondi UNPLI Puglia – emergenza COVID-19

N. CONTO CORRENTE 1000/00145246

INTESTATO A UNPLI PUGLIA

IBAN IT59Y0306909606100000145246

BANCA Intesa Sanpaolo S.P.A. Piazza Paolo Ferrari, 10 Milano 20121