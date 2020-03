Primi controlli in città per verificare applicazione disposizioni decreto

“In mattinata abbiamo effettuato attività di informazione, sensibilizzazione e controllo nelle attività commerciali sul rispetto delle misure stabilite dal Dpcm del 9 marzo, in vigore da oggi fino al 3 aprile”. Lo comunica il sindaco Angelantonio Angarano sulla sua pagina Facebook. “Proseguiremo costantemente nel pomeriggio, in serata e nei prossimi giorni. A tal fine è stato prolungato l’orario di servizio della Polizia Locale”.

Anche in virtù delle decisioni assunte collegialmente in una videoconferenza con la Prefettura e i sindaci della Bat, il primo cittadino invita i commercianti ad osservare rigorosamente le seguenti misure: bar, pizzerie e ristoranti devono rimanere chiusi dalle ore 18 alle 6 del mattino successivo e sono tenuti, nelle ore in cui è consentita l’apertura, a far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Al fine di evitare assembramenti, stessi orari da rispettare sono stati concordati per gli esercizi commerciali con distributori automatici di snack e bevande. Le medie e grandi strutture di vendita con superficie superiore a 250 metri quadrati, devono rimanere chiuse il sabato e la domenica. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

Devono rimanere sempre chiusi: circoli ricreativi, strutture sportive, piscina comunale, sale giochi, scuole di ballo, palestre. Oltre alla sospensione del mercato settimanale di oggi, è temporaneamente sospeso anche il mercatino dell’usato che si svolge di domenica in Piazza Vittorio Emanuele II. Tutte le attività commerciali hanno l’obbligo tassativo di far rispettare almeno un metro di distanza tra i clienti.