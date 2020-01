Primarie Puglia, Fata: “Esempio di democrazia. Scelgo convintamente Emiliano”

Domenica 12 gennaio gli elettori pugliesi saranno chiamati a scegliere chi dovrà competere, per il centro-sinistra, quale candidato presidente della Regione. A tal proposito giunge in redazione una nota stampa redatta dall’esponente Pd e già sindaco facente funzioni Vittorio Fata: “Le primarie per il centrosinistra rappresentano un momento di partecipazione e democrazia. Anche a Bisceglie domenica 12 gennaio si voterà per eleggere il candidato alla presidenza della Regione Puglia che rappresenterà il centrosinistra unito. Fuori da quel perimetro c’è solo la destra, è inutile arrampicarsi su improbabili specchi. Le primarie in questi anni hanno sempre dimostrato come l’elettorato, ogni volta che è chiamato ad esprimersi, risponde sempre in maniera decisa”.

“Esprimere una preferenza, decidere il futuro di un territorio attraverso le primarie rappresenta il miglior esempio di partecipazione democratica alla vita politica di una comunità“, scrive Fata, “Il cittadino è messo nelle condizioni di poter scegliere la classe dirigente che lo rappresenta nelle istituzioni, una scelta che nel centrosinistra da oltre quindici anni non è delegata agli apparati o a un capo né a un indistinto popolo del web. Personalmente”, spiega l’avvocato Fata, “ho scelto di votare e sostenere in questa competizione il Presidente uscente, Michele Emiliano, perché le sue battaglie sul reddito di dignità, sul sostegno al lavoro, sulle politiche per i trasporti e soprattutto l’impegno ambientalista sulla decarbonizzazione in tutti questi anni sono diventate le battaglie di chi crede in una Puglia più giusta e più solidale“.

“Le battaglie di una Regione intera. Certo, non nego che in alcuni settori possano essere stati commessi degli errori (sull’agricoltura serve ancora più impegno e una nuova classe dirigente anche negli apparati regionali), ma penso che le politiche di Emiliano siano credibili e lungimiranti, su lavoro, turismo, ambiente e scuola gli impegni di questi anni devono essere completati. Per queste ragioni e tante altre aspettative di una Puglia che deve crescere sempre di più, invito i candidati della lista ‘Fata un sindaco per bene’ e tutti gli elettori di centrosinistra di Bisceglie a partecipare alle primarie di domenica 12 gennaio e di sostenere Michele Emiliano“. conclude il consigliere comunale Fata.

Il seggio, nella nostra città, sarà aperto domenica 12 gennaio dalle 8 alle 20 in via Carlo de Trizio n. 9. Quattro i candidati alle primarie: Michele Emiliano, Elena Gentile, Fabiano Amati e Leonardo Palmisano.