Primarie Pd, Amati chiama in causa sezione di Bisceglie. Di Fazio “Sta circolando fake news”

Domenica prossima, 12 gennaio, si voterà per le Primarie del centrosinistra per scegliere il candidato Presidente della Regione Puglia. Vigilia movimentata nel partito con la sezione di Bisceglie protagonista.

“Da qualche ora sta circolando una fake news, alimentata da Fabiano Amati e da altri soggetti che lo sostengono”, dichiara in una nota la segreteria della federazione Bat del Partito democratico, “secondo la quale la sezione del Pd di Bisceglie avrebbe preparato e diffuso materiale elettorale, in vista delle primarie, per invitare a votare Michele Emiliano. Una notizia che assolutamente non risponde al vero e che smentiamo categoricamente”.

“Vorrei rassicurare il consigliere regionale Fabiano Amati, candidato alle prossime primarie per la definizione del candidato presidente del centrosinistra”, esordisce Pasquale Di Fazio Segretario federazione Bat Pd, “che da parte del Pd di Bisceglie non esiste alcuna indicazione al voto a favore del candidato Michele Emiliano. Trattasi di una evidente fake news che nasce dalla manipolazione di un manifesto e di un post curato dal Pd biscegliese in cui si formula un invito alla partecipazione alle primarie, come esercizio di reale democrazia diretta. Nessun esito pre determinato”, sottolinea Di Fazio, “da parte degli amici e compagni di Bisceglie. Dispiace che in un momento in cui dovrebbe dominare il concetto di unità contro una destra sovranista che parla della Puglia come di un oggetto da ‘riprendere’ si dia seguito”, conclude il Segretario federazione Bat Pd, “ad evidenti false notizie che hanno il solo scopo di rendere opaca quella che resta una festa di democrazia”.