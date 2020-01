Primarie centro-sinistra Puglia, Bartolo Sasso (Pd): “Grazie a tutti. A lavoro per le regionali”

All’indomani della celebrazione delle primarie del centro-sinistra in Puglia che ha portato alla candidatura di Michele Emiliano alla presidenza della Regione in vista delle elezioni regionali di primavera, il segretario cittadino del Partito Democratico, Bartolo Sasso, rivolge i ringraziamenti della sezione: “Anche oggi ha vinto la democrazia, la partecipazione, la libertà di esprimere il proprio voto per scegliere chi rappresenterà il centrosinistra alle prossime elezioni regionali”, scrive Sasso.

“Voglio ringraziare a nome del circolo del PD di Bisceglie i 644 democratici che hanno partecipato alle primarie per scegliere il nostro candidato governatore. Grazie a tutti e ricominciamo subito a lavorare al fianco di Michele Emiliano per continuare il lavoro fatto in Puglia in questi anni“.

Michele Emiliano, a Bisceglie, su 644 votanti, ha raccolto 481 preferenze pari al 74,7%.