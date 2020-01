Primarie centro-sinistra, la Puglia sceglie il candidato presidente per le Regionali 2020

Seggi aperti in tutta la Puglia quest’oggi, domenica 12 gennaio, per decidere chi sarà il candidato presidente della Regione per il centro-sinistra alle elezioni di maggio.

Le primarie si svolgeranno in poco meno di 300 seggi in tutte le province pugliesi. Quattro gli sfidanti: il governatore uscente Michele Emiliano, l’ex eurodeputata Elena Gentile, il consigliere regionale Fabiano Amati (entrambi del Partito Democratico) e il sociologo Leonardo Palmisano, sostenuto da Possibile, il movimento fondato da Giuseppe Civati.

Il seggio biscegliese sarà ubicato in via Carlo de trizio n. 9. Si potrà esprimere la propria preferenza dalle 8 alle 20. Potranno votare tutti i cittadini italiani, dell’Unione europea o di altri Paesi extra europei (purché in possesso di permesso di soggiorno) che sono residenti nei comuni pugliesi, che abbiano compiuto 16 anni entro il 31 dicembre 2019, che dichiarino di riconoscersi nella proposta politico- programmatica della coalizione di centrosinistra e che accettino di essere registrati, al momento del voto, nell’albo pubblico degli elettori del centrosinistra.

Per votare bisognerà recarsi nel seggio esibendo un documento di identità e lasciando un contributo di un euro per coprire le spese organizzative. Nel 2014 furono 140 mila gli elettori delle ultime primarie regionali quando ai gazebo Emiliano ebbe la meglio su Guglielmo Minervini e Dario Stefàno.