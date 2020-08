Premio Nigri, nel weekend la nona edizione / TUTTI I PREMIATI

Nove anni fa nasceva il Premio Sergio Nigri; dedicato a uno dei più biscegliesi più illustri, il riconoscimento premia i custodi del Patrimonio – materiale e immateriale – della città. Anche nel 2020 la tradizione, inaugurata dal professor Luigi Palmiotti, presidente dell’Archeoclub, sarà rispettata con una cerimonia ufficiale che avverrà domenica 23 agosto nelle Vecchie Segherie Mastrototaro.

La cerimonia di premiazione sarà inaugurata, alle ore 18.30, dall’intervento del sindaco, Angelantonio Angarano, che porgerà i saluti istituzionali. Nel corso della cerimonia, moderata dal presidente del Club Unesco Pina Catino, interverranno inoltre Antonella Pagano, poetessa, sociologa e madrina della serata, e Benedetto Grillo, ex direttore della banda musicale cittadina.

Un nutrito gruppo di intellettuali, imprenditori, artisti e benefattori riceverà l’onorificenza tutta biscegliese. Per il settore “comunicazione” saranno premiati la trasmissione Linea Verde (il premio verrà ritirato dal dirigente Angelo Mellone) e Telenorba (il premio verrà ritirato dal direttore Enzo Magistà); per la sezione “scienze della Terra” riceverà il premio il professor Salvatore Valletta, presidente dell’Ordine dei Geologi pugliesi. Due le istituzioni che riceveranno il premio: l’Archivio Segreto Estense di Modena (riceverà il premio la direttrice Patrizia Cremonini) e il XI Reggimento dell’Arma dei Carabinieri di Puglia (ritirerà il riconoscimento il Comandante, Angelo Primaldo Giurgola). Per la sezione “cultura” riceveranno l’onorificenza il poeta Franco Leone e lo storico Vitoronzo Pastore; il premio per il management è stato assegnato a Massimo Cassanelli, mentre quello per l’impresa a Gianvito Galantino, direttore del Frantoio Galantino. Due le associazioni culturali che verranno premiate: l’Associazione Regionale Pugliesi a Milano (nella persona del presidente, Camillo De Milato) e l’Accademia Italia in Arte nel Mondo (ritirerà il premio il presidente Roberto Chiavarini).

L’edizione 2020 comprenderà, inoltre, un’importante categoria: il riconoscimento per i Diritti Umani, premio che verrà conferito in omaggio all’opera filantropica di Don Tonino Bello. Saranno premiati in questa categoria monsignor Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo di Altamura, i fratelli Marta e Nicolò Minervini, fondatori della Morgan School, l’Associazione Pegaso (presidente Leonardo Mancini). Tra le riviste e quotidiani riceveranno il riconoscimento il giornale scolastico “Il Vascello“, diretto dal dirigente dell’istituto “Dell’Aquila” (San Ferdinando) Carmine Gissi, la casa editrice Secop (ritirerà il riconoscimento l’editore, Peppino Piacente), e la rivista biscegliese Neda, diretta da Luca De Ceglia.