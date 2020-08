Premiazione Concorso Arti Visive ideato da Aido e Laboratorio Urbano Palazzo Tupputi

Grande soddisfazione esprime il Gruppo Aido Bisceglie per il riscontro ottenuto al concorso di arti visive bandito agli inizi di luglio in collaborazione col Laboratorio Urbano Tupputi col patrocinio del Comune di Bisceglie: ben 35 opere artistiche, (tra pitture, fotografie, disegni digitali ed una sola scultura) sono arrivate da Bisceglie ma anche da paesi limitrofi. Ed ora, fino al 21 agosto possono essere ammirate negli esercizi commerciali di Via Moro e Via XXIV Maggio.

Passeggiando nelle due arterie principali, i cittadini potranno ammirare oltre alle merci di grande qualità esposte nelle vetrine anche le opere realizzate per illustrare il tema della “DonAzione” in senso lato che era stato indicato dalle Associazioni proponenti. Si ringraziano sentitamente tutti gli esercenti aderenti.

Un Grazie di cuore agli artisti che hanno inviato le loro opere condividendo i valori e gli obiettivi dell’Aido: grazie a loro il tema della donazione di organi e tessuti può essere nuovamente oggetto di informazione, dopo i tre mesi di lockdown, anche se i trapianti sono stati gli unici interventi che non si sono mai fermati ed effettuati negli ospedali durante i mesi di pandemia: quando un donatore è stato disponibile, le équipe di tutta Italia si sono mosse perché altre vite potessero essere salvate. E nella nostra provincia ci sono stati interventi ad Andria dove è molto attivo un centro trapianti di cornee.

Hanno partecipato al concorso con le loro opere minorenni, compresa una bimba di otto anni, ma anche adulti di ogni età e le motivazioni esposte nelle schede di partecipazione mostrano quanto sia vivo il sentimento di solidarietà che alberga in ciascuno di noi: basta dare il “la” per farlo esprimere. Grazie a tutti gli “artisti” che si sono messi in gioco!

Per la fotografia: Luciana Belsito, Stefania Marzocca, Marina Mafalda, Pasquale Perruccio, Liliana Salerno. Per la pittura: Barbara Simone, Eleonora Celestino, Giovanna Gadaleta, Alba Simone, Alessia Aruanno, Antonio Lafranceschina, Simonetta Squiccimarro, Lucia Di Liddo, Angela Povia, Ivan Di Luzio, Davide Giustino. Per il disegno e grafica digitale: Bruna Valente, Leonardo Pinnelli, Vitantonio Stefanachi, Antonella Abascià. Per la scultura: Giovanni Di Luzio.

Ed ora si sta organizzando la cerimonia di premiazione, grazie al contributo gratuito di autori e personalità della cultura biscegliese sempre pronti a sostenere associazioni come l’Aido che fanno del bene comune il loro obiettivo precipuo. Solidarietà, amore per l’altro e agire in “comune” sono le molle che rendono possibile anche “cose” che sembrano impossibili.

La Giuria composta da Antonio Musci, direttore del Laboratorio Urbano Tupputi, dal fotografo Alessandro De Leo, dall’artista Domenico Velletri e dal critico cinematografico Davide Sette procede, intanto, alla identificazione dei primi tre classificati per ogni categoria.

L’evento avverrà sabato 22 agosto in piazza Tre Santi (nel Centro Storico) alle ore 20. PREMIAZIONE CONCORSO ARTI VISIVE DELL’AIDO E LABORATORIO URBANO TUPPUTI. Tutti i cittadini sono invitati ad ammirare le opere che saranno messe in mostra dal pomeriggio nella suggestiva piazzetta Tre Santi del centro Storico e applaudire non solo ai vincitori, ma anche a tutti i partecipanti!