Prefettura: superati i 66mila controllati. Valiante: “Fase2 fondamentale senso responsabilità cittadini”

Proseguono i controlli delle Forze di Polizia nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani per il rispetto delle misure governative finalizzate al contenimento della diffusione del virus.

Dall’11 marzo scorso le persone controllate sono 66.624; le denunce sono 1.689, mentre le persone sanzionate sono 3.526. A questi numeri si aggiungono 6 arresti ed 84 denunce per altri reati.

Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 8.764, con 43 titolari denunciati e 97 titolari sanzionati amministrativamente. Le chiusure di attività o esercizi sono invece 19.

Domani con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, avrà formalmente inizio la “fase 2” che, come dichiara il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante, non dovrà essere considerato come un ‘liberi tutti’.

“Grazie agli enormi sacrifici di migliaia di cittadini, che in queste settimane hanno osservato scrupolosamente le rigorose misure governative, da domani, a seguito dell’allentamento di alcune restrizioni, occorre continuare a tenere alta l’attenzione”, ha spiegato il Prefetto, “e sicuramente i cittadini dimostreranno un forte senso di responsabilità nell’adozione di comportamenti necessari alla salvaguardia del bene primario della salute personale e di tutti: sarà fondamentale, nei casi in cui è consentito uscire e sempre in presenza di circostanze giustificative, rispettare il distanziamento interpersonale ed evitare forme di assembramento assolutamente ingiustificate, nonché munirsi di ogni forma di protezione individuale”.

Il DPCM 26 aprile introduce, a partire da domani, diverse novità che sono state riassunte in alcune FAQ diramate dal Governo e pubblicate anche sul sito della Prefettura. A partire da domani, ripartiranno diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, per le quali si sono svolte nei giorni scorsi in Prefettura diverse riunione con le associazioni di categoria.

Con l’inizio della “fase 2”, inoltre, torneranno ad aggiornarsi i Tavoli permanenti per la ripresa economica, attivati nelle scorse settimane con la regia della Prefettura.