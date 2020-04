Prefettura, controlli rigorosi anche in concomitanza del ponte del 1° maggio

Fine settimana caratterizzato da intensi controlli quello coinciso con il ponte del 25 aprile. Le Forze di Polizia, con il supporto delle Polizie Locali ed il coordinamento del Prefetto, hanno infatti intensificato la vigilanza sull’intero territorio della provincia di Barletta Andria Trani mediante posti di blocco e strumenti di sorveglianza aerea.

Dall’11 marzo scorso, infatti, le persone controllate sono 61.586; le denunce sono 1.689. Le persone sanzionate sono 3.223; 1, invece, la denuncia; a questi numeri si aggiungono 6 arresti ed 83 denunce per altri reati.

Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 7.870, con 43 titolari denunciati e 77 titolari sanzionati amministrativamente.

I controlli delle Forze di Polizia, con la collaborazione delle Polizie Locali ed il coordinamento della Prefettura, proseguiranno rigorosamente anche nei prossimi giorni. Le misure di intensificazione delle misure di vigilanza saranno riproposte anche nel prossimo fine settimana, in concomitanza con il ponte per il 1° maggio. Nel frattempo, la Prefettura è al lavoro per l’esecuzione delle misure previste dal nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di domenica 26 aprile e per il monitoraggio delle misure di competenza delle Amministrazioni locali nella cosiddetta “fase 2”.

Benché le nuove disposizioni varate ieri sera dal Governo si applicheranno a partire dal prossimo 4 maggio, è già consentito per le imprese che riprenderanno da tale data le loro attività poter svolgere tutte le attività propedeutiche alla definitiva riapertura.

Così come per le attività produttive che invece rimangono sospese è ammessa esclusivamente la possibilità di completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dalla sospensione stessa.