Prefettura: controlli intensificati per ponti del 25 aprile e 1° maggio

Cresce ancora il dato dei controlli delle Forze di Polizia sul territorio della provincia di Barletta Andria Trani per il rispetto delle misure previste dal Governo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Dall’11 marzo scorso le persone controllate sono 54.394; le denunce sono 1.689. Le persone sanzionate sono invece 2.784; 1, invece, la denuncia; a questi numeri si aggiungono 6 arresti e 78 denunce per altri reati.

Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 7.174, con 43 titolari denunciati e 41 sanzionati amministrativamente.

I controlli delle Forze di Polizia, con la collaborazione delle Polizie Locali ed il coordinamento della Prefettura, saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni, in vista dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, come definito quest’oggi nel corso delle Riunioni Tecniche di Coordinamento tra il Prefetto Maurizio Valiante ed i vertici provinciali delle Forze di Polizia di Bari e Foggia.

Nel corso della riunione si è deciso di intensificare il sistema di controlli come già avvenuto in occasione delle Festività Pasquali, prevedendo dunque un potenziamento ulteriore dell’azione di vigilanza sull’intero territorio provinciale, attraverso posti di blocco, strumenti di sorveglianza aerea, droni ed elicotteri, ed una serrata presenza della Polizia Stradale lungo il tratto autostradale che attraversa il territorio di questa provincia, i caselli dell’autostrada, e sulle direttrici che conducono ai principali luoghi e mete di svago della provincia. E’ pertanto severamente vietato ogni spostamento ingiustificato, a cominciare da eventuali gite fuori porta, esodi, trasferimenti in seconde case o ricongiungimenti familiari improvvisi e non sorretti da alcuna valida giustificazione.

Nel corso delle riunioni odierne, inoltre, il Prefetto ha ulteriormente sensibilizzato le Forze di Polizia rispetto a possibili tensioni che potrebbero verificarsi presso gli sportelli bancari. Saranno pertanto garantiti adeguati dispositivi di sicurezza sugli istituti in un passaggio così delicato e sarà altresì prestata la massima attenzione per prevenire e contrastare ogni forma di abuso nell’acquisire i finanziamenti varati dal Governo in favore di imprese e cittadini, con particolare riferimento alle eventuali ingerenze della criminalità.