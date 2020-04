Prefettura Bat: superati 7mila controlli ad esercizi commerciali, ieri 102 cittadini sanzionati

Proseguono i controlli delle Forze di Polizia, nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani, per il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica. Oltre al dato dei cittadini controllati, cresce anche quello degli esercizi commerciali ispezionati, che supera complessivamente quota 7mila.

Nella giornata di ieri, 18 aprile, sono stati 1.061 i cittadini sottoposti a controllo; 102, invece, le sanzioni per il mancato rispetto delle predette misure governative. Gli esercizi commerciali ispezionati sono stati 126, senza alcuna irregolarità riscontrata.

Complessivamente le persone controllate salgono a 53.189; le denunce sono 1.689; le persone sanzionate sono invece 2.639; 1, invece, la denuncia; a questi numeri si aggiungono 6 arresti e 77 denunce per altri reati. Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 7.044, con 43 titolari denunciati e 41 titolari sanzionati amministrativamente.

Domani, intanto, il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, riunirà in videoconferenza i Sindaci della provincia per un ulteriore confronto in vista della ripresa.