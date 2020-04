Prefettura Bat: ieri 116 sanzioni e 9 denunce

Proseguono i controlli delle Forze di Polizia per far rispettare ai cittadini le misure dettate dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Nella giornata di ieri, 1 aprile, sono stati fermati 1.241 cittadini, 116 dei quali sanzionati per il mancato rispetto delle predette misure governative; 9 persone, invece, sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali, oltre ad 1 denuncia per altro reato. Sempre nella giornata di ieri, inoltre, i controlli hanno riguardato altri 154 esercizi commerciali.

Complessivamente le persone controllate salgono a 31.576; le denunce sono 1.705, mentre le persone sanzionate sono invece 487; a questi numeri si aggiungono 5 arresti e 46 denunce per altri reati.

Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 4.393, con 50 titolari denunciati per violazione dell’art. 650 del Codice Penale e 21 titolari sanzionati amministrativamente.

La pianificazione delle attività di controllo è stata oggetto di approfondito esame nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia svoltasi questa mattina in Prefettura in videoconferenza, anche ai fini della valutazione dell’impiego, anche da parte dei Comandi delle Polizie Locali, dei droni nelle attività di controllo in corso di svolgimento.