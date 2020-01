Possibilità per edicole di rilasciare certificati anagrafici

Nei giorni scorsi a Bari, è stata sottoscritta una prima convenzione che permetterà agli edicolanti il rilascio di certificati anagrafici per i propri clienti.

Grazie a specifici corsi di formazione, le rivendite di giornali, abilitate dal Comune saranno dotate di propria identità digitale SPID, e così sarà possibile, accedere ad una serie di servizi della pubblica amministrazione, tra i quali l’emissione e la stampa di certificati di anagrafici.

Una convenzione che permetterà al Comune di avere una rete capillare sul territorio dove il cittadino potrà svolgere velocemente le operazioni senza doversi recare agli sportelli comunali e alle rivendite di offrire ai propri clienti un nuovo servizio e valorizzare il ruolo delle edicole come “centri servizi per il cittadino”.

“Una nuova opportunità per gli edicolanti”, conclude il Direttore di Confcommercio Bari BAT Leo Carriera, “che attraverso le proprie rivendite da tempo in crisi, potranno offrire dei nuovi servizi. Una iniziativa che ha come punti cardine il rinnovamento delle edicole, la creazione di un ulteriore canale comunicativo tra il Comune e i cittadini. Gli edicolanti del territorio di Bari e della BAT interessati ad attivare questo servizio, e quindi a frequentare i corsi di formazione necessari, possono contattare gli uffici provinciali di Confcommercio”.