Positivi a Bisceglie scendono di una unità. Angarano: “Continuiamo ad usare buon senso”

“Prima della chiusura di questa giornata, l’ennesima lunga e impegnativa di questa emergenza sanitaria e sociale, vi aggiorno brevemente sullo stato dei contagi. I positivi nella nostra Città sono scesi a 19, dei quali 12 in quarantena obbligatoria presso il loro domicilio e 7 pazienti dell’Opera Don Uva“. Queste le parole del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che vedeono scendere di una unità i positivi.

“In isolamento domiciliare a fine precauzionale ci sono 13 persone negative. Non ci sono ricoverati biscegliesi al Covid Hospital Vittorio Emanuele II. E anche oggi non si sono registrati nuovi contagi. In questi giorni la polizia locale e i carabinieri hanno lavorato assiduamente per le strade cittadine ma i controlli, che saranno intensificati comunque nel weekend, non possono bastare: continuiamo ad usare buon senso e attenzione ad usare i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) e a mantenere le distanze di sicurezza.