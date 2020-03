Polizia Locale vittima di aggressione verbale, Angarano: “Fatto grave, risposta forte”

Il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e il vicesindaco Angelo Consiglio sono voluti intervenire per esprimere “solidarietà ed incoraggiamento agli agenti di Polizia Locale insultati e minacciati mentre svolgevano il loro dovere”. Le dichiarazioni fanno riferimento allo spiacevole episodio di cronaca che ha visto due agenti della Polizia Locale, impegnati in un’attività di controllo su via San Martino, vittime di un’aggressione verbale.

“Un fatto grave che giustamente ha trovato una risposta forte e ferma”, prosegue il sindaco di Bisceglie, “il rispetto delle regole è fondamentale, così come il rispetto verso la divisa e le istituzioni. Questi sono concetti basilari di civiltà, educazione buon senso”.

“Un altro episodio grave dopo l’aggressione dei due agenti avvenuto ad ottobre scorso”, ha sottolineato Angelo Consiglio, assessore alla Polizia Locale e viabilità del Comune di Bisceglie. “Agli agenti e al corpo di Polizia Locale va il nostro plauso per come hanno affrontato la situazione di ieri e per l’impegno quotidiano che profondono a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.