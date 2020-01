Polizia Locale, 20mila infrazioni al codice della strada e 172 al conferimento rifiuti nel 2019

In occasione delle celebrazioni in onore di san Sebastiano, patrono della Polizia Locale, il Comandante Michele Dell’Olio ha redatto la relazione delle attività svolte dal corpo nel corso di tutto il 2019. Di seguito la relazione completa del Comandante.

“1.Si è proceduto alla redazione di n. 20.682 infrazioni per violazioni al c.d.s. da cui è conseguito un introito di € 889.573,82; inoltre con procedure di riscossione coattiva è stato possibile recuperare € 239.553,40 per sanzioni pecuniarie non pagate spontaneamente dai trasgressori negli anni pregressi raggiungendo complessivamente € 1.129.127,22.

2. si è proceduto alla redazione di n. 172 per infrazioni ai regolamenti comunali per violazioni delle norme che disciplinano il corretto conferimento dei rifiuti sebbene risultano esigui, in proporzione, gli introiti per sanzioni pecuniarie registrati nella misura di circa € 6.000,00; ciò denota che solo in parte è possibile contrastare tali condotte con interventi sanzionatori atteso che, da verifiche effettuate, tali condotte sono spesso perpetrate da soggetti privi di reddito ai quali le sanzioni irrogate non fungono da deterrente.

3. si è proceduto a contestare n. 27 infrazioni ad ordinanze sindacali ed a violazioni delle norme del TULPS

4. il nucleo di polizia annonaria ha proceduto ad effettuare n. 64 servizi per la gestione di mercati e fiere su aree pubbliche; n. 40 ispezioni ad attività commerciali in sede fissa e 60 ispezioni ad attività commerciali esercitate su aree pubbliche. Nel corso di tale attività ispettiva sono stati contestati n. 23 violazioni per occupazioni di suolo pubblico esterne a pubblici esercizi n. 32 violazioni per occupazioni di suolo pubblico relative a rastrelliere di biciclette e fioriere installate su strade pubbliche senza permesso, n. 3 informative di reato per violazioni al Tulps relativamente all’esercizio di attività di pubblico spettacolo, n. 4 violazioni amministrative per inosservanza delle norme regionali del codice del commercio

5. sono stati apprestati 22 servizi di ordine pubblico per garantire con i Carabinieri e con la Polizia di Stato gli incontri di calcio dell’AS Bisceglie secondo i protocolli previsti dalla Questura di Bari presso lo stadio G. Ventura; ulteriori 48 servizi sono stati svolti per consentire l’ordinato svolgimento di pubbliche manifestazioni all’aperto e processioni religiose

6. si è proceduto alla notificazione di n. 831 atti giudiziari su richiesta degli uffici della Procura della Repubblica

7. sono stati effettuati n. 314 accertamenti sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica riferendo gli esiti ai competenti uffici comunali con l’inoltro di n 8 informative di reato all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di immobili

8. si è proceduto alla verifica di n. 3050 accertamenti anagrafici su richiesta dei competenti servizi comunali

9. le unità addette ai servizi di viabilità e infortunistica stradale hanno verbalizzato e corredato di planimetrie n. 159 sinistri stradali di cui 81 con feriti e 78 senza feriti

10. sono stati effettuati n. 28 posti di controllo nel corso dei quali le pattuglie della PL hanno proceduto al ritiro di n. 9 patenti di guida; con l’uso dello street control nel corso dei posti di controlli è stato possibile accertare 14 violazioni per guida senza copertura assicurativa da cui è conseguito il sequestro dei veicoli

11. sono stati rinvenuti nel territorio comunale e riconsegnati ai rispettivi proprietari n. 18 autovetture risultate oggetto di furto

12. sono stati rimossi e trasportati presso la depositeria convenzionata n. 96 veicoli parcheggiati su passi carrabili, in aree interdette alla circolazione e in spazi riservati ai disabili

13. sono state istruite dall’ufficio contenzioso le controdeduzioni avverso 258 ricorsi proposti innanzi al Prefetto, gestiti n. 392 procedimenti in autotutela e 243 ricorsi trattati in sede giudiziale

14. sono stati inviati alla Procura della Repubblica n 16 informative conseguenti all’accertamento di reati vari e 48 rapporti giudiziari per reati di abusivismo edilizio; sono state inoltre espletate 23 deleghe di indagini per accertamento di reati su richiesta dei pubblici ministeri

15. sono stati effettuati nel corso dell’anno 2019 n. 8 TSO e adottate 99 determinazioni dirigenziali e 106 atti di liquidazione dagli uffici della segreteria Comando

16. Nel corso della stagione estiva il Corpo della Polizia Locale ha esteso nei mesi di giugno luglio e agosto la fascia oraria di servizio fino alle ore 24,00 e alle ore 01,00 nei giorni di venerdì e sabato garantendo il presidio del territorio durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni e il controllo di zone pedonali lungo il litorale e nell’area portuale

17. in tutte le scuole primarie della città sono stati svolti corsi di educazione stradale che hanno coinvolto 543 alunni delle classi V di tutte le scuole primarie della città

18. sono state adottate 201 ordinanze per limitazioni temporanee del traffico veicolare, autorizzati n 366 trasporti funebri e rilasciate 88 autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico per attività diverse dal commercio“.