Vittoria Sasso: «Votare ‘Avanti Popolari’ per dar seguito al lavoro di Mennea per i più deboli»

“Mi sono sempre messa al servizio del territorio da consigliera comunale, da assessora comunale, quando insieme ad amiche e amici ho lavorato in realtà associative turistico-culturali e socio-artistiche, ma anche da semplice cittadina. Per questo ho inteso accettare la candidatura a consigliera regionale nella lista Avanti Popolari con Decaro: per contribuire, ancora una volta, a dare una mano al territorio che amo e in cui lavoro affinché cresca, dia sempre maggiori opportunità e diventi sempre più vivibile e sicuro”.

Queste le parole di Vittoria Sasso, già assessora del Comune di Bisceglie e attualmente candidata alle elezioni regionali nella lista Avanti Popolari a sostegno del candidato presidente Antonio Decaro.

“Il consigliere regionale delegato al Welfare uscente, Ruggiero Mennea, ha fortemente voluto la mia presenza all’interno della lista Avanti Popolari con Decaro perché conosce il mio impegno a favore della comunità e la passione che mi muove ogni volta per seminare e creare occasioni importanti per il nostro territorio provinciale che, anche e soprattutto grazie a Ruggiero, non è più la Cenerentola della Puglia, ma un territorio che cammina e avanza a testa alta e che ha goduto di diverse opportunità ideate proprio dal Dipartimento in cui ha lavorato in questi anni”, prosegue Sasso.

Si ricordano, infatti, gli avvisi destinati alla rete antiviolenza per la presa in carico delle donne vittime di violenza, il Nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali, il Patto di cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza. Annualità 2025-2026, l’Avviso pubblico “Impatto sociale per il sostegno di progetti di innovazione sociale, l’Avviso Comunità in rete, il Potenziamento Centri Servizi Famiglie, il Contrasto alla povertà educativa attraverso lo sport, i Buoni servizio per anziani e persone con disabilità, gli aiuti alle imprese per servizi di welfare aziendale da erogare alle proprie risorse umane e tanto altro.

L’invito è quello di “andare a votare perché si tratta di una decisione importante per la nostra terra e di votare con consapevolezza: per le elezioni del 23 e del 24 novembre chiedo un voto per me e per Mennea perché lavoriamo da tempo sinergicamente apportando risultati importanti e perché desideriamo continuare lungo il percorso della crescita e dello sviluppo della Bat e di tutta la Puglia”.