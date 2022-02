Vito Boccia coordinerà il comitato civico a sostegno della candidatura a sindaco di Spina

“Di intesa con i vari rappresentanti delle liste e movimenti che partecipano al progetto civico e amministrativo alternativo alla Svolta trasversale di Angarano e Silvestris, questa mattina ho inteso chiedere al professor Vito Boccia, dotato della necessaria esperienza e capacità, la disponibilità a coordinare il comitato civico che si costituirà”. Lo annuncia il consigliere d’opposizione Francesco Spina, ex primo cittadino nuovamente in corsa per le prossime elezioni comunali.

Il comitato civico servirà per “ascoltare la città e trasformare le idee dei cittadini e degli operatori in proposte amministrative e tecniche concrete e sostenibili per il rilancio della città, oggi in grave crisi sociale ed economica”, scrive Spina. “Una risorsa importante della città che si pone al servizio di un progetto, che richiede la partecipazione e il raccordo di tutte le forze sane e responsabili che amano veramente la città. All’illegalità e ai danni irreversibili che stanno producendo Angarano & Co, non può non rispondersi che con compattezza e senza titubanze attraverso un vero e proprio comitato di salute pubblica”.