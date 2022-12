Via San Mercuro: ottenuti altri 250mila euro per estendere lavori di messa in sicurezza

Il Comune di Bisceglie, partecipando ad un bando del Gal Ponte Lama, ha ottenuto un ulteriore finanziamento regionale di altri 250mila euro per un secondo lotto di lavori di manutenzione straordinaria con interventi di messa in sicurezza di strada San Mercuro.

Il finanziamento si somma ai 250mila euro già ottenuti dall’Ente, sempre attraverso un bando del Gal Ponte Lama, e consente quindi di ampliare, di oltre 600 metri, il primo lotto di interventi di allargamento e messa in sicurezza previsti sull’arteria stradale e già appaltati, redendo così possibile una sua riqualificazione ancora più estesa.

“Rispondere con i fatti alle aspettative provenienti dalla collettività, specie se si tratta di soggetti impegnati nel mondo produttivo, è la soddisfazione maggiore per un amministratore pubblico”, ha sostenuto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Lo stato delle strade era una delle sfide che abbiamo raccolto all’inizio del mandato e stiamo portando avanti con serietà, competenza e impegno. Sale costantemente, infatti, il numero di vie completamente riasfaltate, sia sul territorio urbano che extraurbano, grazie ad investimenti comunali (tre milioni e euro in tre anni) e a finanziamenti ottenuti dal Comune di Bisceglie con capacità programmatoria e progettuale. Via San Mercuro è una via centrale per i nostri agricoltori e non solo, il suo allargamento e la messa in sicurezza erano necessari da tanti anni. Ora saranno finalmente realtà. Nei primissimi mesi del 2023, espletate le procedure in corso per espropri di piccola entità, potranno cominciare i lavori previsti nel primo lotto. Un ringraziamento va alla Regione Puglia e al Gal Ponte Lama per l’attenzione che ripongono al territorio”.