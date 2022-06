Via libera ad assunzioni in sanità da graduatorie e precari, previsti 6mila posti in 3 anni

Approvato in giunta Regionale il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022/2024 dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale – A.Re.S.S. Puglia. “Considerata la necessità di garantire a livello regionale uniformi modalità operative in materia di reclutamento del personale delle Aziende ed Enti del SSR, nonché di dare attuazione alla norma vigente in materia, così come espressamente richiesto dalle organizzazioni sindacali Sanità Pubblica – dichiara il consigliere regionale Francesco La Notte – la Giunta Regionale per il tramite dell’Assessore relatore al ramo, approva le indicazioni operative in materia di gestione del personale delle aziende ed Enti del SSR, stabilendo un comportamento univoco relativamente la stabilizzazione da parte di tutti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie per tutto il territorio regionale a pena di decadenza. Allo stato con questa delibera saranno stabilizzate 5817 unità di personale a tempo determinato“. “La delibera prevede altresì, che a conclusione delle procedure di stabilizzazione, o anche contestualmente qualora sussista la capienza assunzionale, i Direttori Generali potranno procedere allo scorrimento delle graduatorie attualmente vigenti – conclude La Notte – pena l’avvio del procedimento di decadenza”.