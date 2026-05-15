Verde pubblico, Gioventù Nazionale Bisceglie: “Dai cittadini bocciatura alla manutenzione urbana”

Aree verdi poco curate, marciapiedi danneggiati dalle radici degli alberi, piante considerate pericolose e quartieri privi di spazi pubblici adeguati. È questo il quadro emerso dall’indagine promossa da Gioventù Nazionale Bisceglie sullo stato del verde pubblico cittadino.

Il sondaggio, condotto tra decine di residenti, restituisce secondo il movimento giovanile del partito di Giorgia Meloni «una netta bocciatura» della gestione e della manutenzione del verde urbano.

La maggior parte degli intervistati ha infatti definito il verde pubblico “scarso” o “molto scarso”, segnalando manutenzione insufficiente, poca pulizia e una diffusa sensazione di abbandono in diverse zone della città. Le criticità più evidenti riguarderebbero soprattutto le periferie, dove molti cittadini lamentano anche la mancanza di aree verdi facilmente raggiungibili a piedi.

Tra le zone maggiormente segnalate figurano il parco “Caduti di Nassiriya”, la Villa Comunale, la zona Monterisi, via della Libertà e le aree vicine alla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.

Particolarmente sentito anche il tema della sicurezza urbana: numerosi cittadini hanno evidenziato la pericolosità di alcuni marciapiedi alberati, resi difficili da percorrere dalla presenza di radici affioranti e rami ritenuti a rischio.

Dal questionario sono emerse richieste precise da parte dei residenti: incremento degli interventi di sfalcio e pulizia, potature periodiche, messa in sicurezza degli alberi, rifacimento dei marciapiedi danneggiati e nuove piantumazioni maggiormente compatibili con il contesto urbano.

«Abbiamo voluto ascoltare direttamente i cittadini perché la politica deve partire dal territorio – dichiarano da Gioventù Nazionale Bisceglie –. I risultati parlano chiaro: il verde pubblico versa in condizioni critiche e, in alcuni casi, rappresenta anche un rischio per l’incolumità delle persone. Servono interventi immediati e un piano di manutenzione costante, soprattutto nelle aree più degradate segnalate dai residenti».