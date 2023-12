Vaccinazione prodotti agroalimentari, approvata proposta del consigliere regionale La Notte

Il consigliere regionale Francesco La Notte firma la proposta di legge riguardante le “norme per la vaccinazione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita dei prodotti agricoli”, approvata all’unanimità oggi in IV commissione Agricoltura e attività produttive.

Verrà quindi istituita una commissione tecnico-scientifica per l’adeguamento della normativa in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli.

“La valutazione della qualità di un prodotto agroalimentare da parte dei consumatori non è affatto facile, specialmente in un settore ricco e vasto come quello dei nostri prodotti in Puglia dove sono presenti numerose certificazioni di qualità”, scrive La Notte. “L’obiettivo principale sarà quello di tutelare i nostri prodotti ma specialmente favorire la crescita delle filiere agroalimentari, la situazione economica dei nostri imprenditori agricoli e migliorare la sicurezza alimentare e l’ambiente”.