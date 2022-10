Una Bisceglie più verde e più giovane: Sergio Silvestris incontra i cittadini nel prossimo forum

Come rendere Bisceglie una città più verde e più giovane? Sergio Silvestris ne discuterà con i cittadini nel prossimo forum tematico che si terrà sabato 29 ottobre alle ore 18 presso la Casa delle Idee in Via Monte Grappa, 12.

Un’occasione di confronto pubblico che coinvolgerà realtà giovanili ed ecologiste biscegliesi, ma anche tutti i cittadini sensibili a due temi fondamentali per disegnare una città più attenta all’ambiente e più attraente per i tanti giovani che spesso portano altrove le idee innovative che potrebbero invece sviluppare qui.

“Da anni, ormai, non si inaugura un nuovo parco a Bisceglie. Dove ne andrebbero realizzati di nuovi? Quelli esistenti sono aperti in orari accessibili e sono ben tenuti? Ci sono sufficienti spazi dedicati ai ragazzi? Come possiamo rendere Bisceglie attrattiva e stimolante per le nuove generazioni? Vi aspetto sabato per parlarne insieme, per dare una risposta a tutte queste domande e cominciare a scrivere una storia tutta nuova per la nostra città”, dichiara Sergio Silvestris.