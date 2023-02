“Una Bisceglie più inclusiva e solidale”, Silvestris annuncia nuovo forum pubblico

Una Bisceglie più inclusiva e solidale, attenta alle persone più fragili, quelle che hanno meno o che non hanno nessuno accanto a loro. Questo sarà il tema del prossimo forum pubblico organizzato da Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie di coalizione.

Silvestris incontrerà mercoledì 8 febbraio, alle ore 19, presso la Casa delle Idee di via Monte Grappa 12, cittadini, operatori del settore e associazioni attive nel campo della solidarietà e dell’assistenza.

“Tutti quanti i biscegliesi devono essere messi nelle condizioni di poter condurre una vita che si possa definire dignitosa. Per questo è necessario mettere in campo iniziative concrete per rendere Bisceglie una città realmente più solidale, in cui nessuno rimane indietro”, dichiara Sergio Silvestris.

“Ne discuteremo, come sempre stiamo facendo settimana dopo settimana, con chi si occupa di queste tematiche ogni giorno, per pensare insieme soluzioni innovative affinché si possa scrivere una storia tutta nuova per la nostra città”.