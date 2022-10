Un sito per inviare idee per Bisceglie, Silvestris: “Programma scritto da 500 persone”

Sergio Silvestris ha presentato ufficialmente alla cittadinanza il portale online nel quale far convogliare idee e suggerimenti per migliorare strade, vie, quartieri della città, per proporre soluzioni ai disagi che i cittadini vivono quotidianamente. «Per scrivere assieme, a più mani, una storia tutta nuova per la città di Bisceglie», si legge nel comunicato stampa.

Il sito www.unastoriatuttanuova.it vuole essere un contenitore dei bisogni più pressanti della comunità biscegliese e delle proposte utili a individuare cinquecento iniziative concrete, di piccola e media entità, da mettere in campo per migliorare la vita di ogni giorno. Tutte le proposte che giungeranno attraverso il sito saranno lette e vagliate nella loro fattibilità da un “comitato dei garanti” costituito da giovani ragazzi e ragazze trentenni e under 30.

«Le idee migliori che arriveranno attraverso il sito che abbiamo creato insieme ai tanti ragazzi della nostra coalizione saranno inserite nel programma che protocolleremo prima delle elezioni. Un programma che, per la prima volta in assoluto, sarà firmato da cinquecento persone oltre al candidato sindaco, e che sarà supervisionato da un comitato di giovanissimi cittadini che hanno a cuore le sorti della loro casa comune. Bisceglie può guardare avanti solo con l’aiuto delle persone che oggi hanno meno di trent’anni», dichiara Sergio Silvestris.