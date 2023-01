Tutto esaurito per la cena solidale organizzata da Silvestris con consiglieri e assessori

Una cena solidale all’insegna della condivisione e dello spirito di servizio è stata quella che ha visto protagonisti ieri sera assessori e consiglieri comunali biscegliesi assieme a Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie della coalizione civica. Per la prima volta, chi è chiamato ad amministrare la città ha indossato il grembiule e, con un sorriso, ha servito i tanti commensali che si sono seduti a tavola.

Tutti i posti disponibili presso il ristorante Il Buco dei Pescatori, dove si è tenuta la cena, sono andati esauriti. «Ringrazio tutti i partecipanti per aver aderito a questa iniziativa benefica, il cui ricavato sarà interamente destinato alla Caritas cittadina», commenta Sergio Silvestris. «Mi scuso con chi non è riuscito a prenotare in tempo, ma mi impegno ad organizzare una nuova occasione di incontro già a febbraio. Penso che questo sia il modo migliore per percorrere il sentiero che ci condurrà all’elezione del nuovo sindaco».

La serata è stata pensata nel solco delle iniziative spontanee che in diverse zone di Italia amministratori e candidati stanno promuovendo per creare occasioni di convivialità e rimarcare la propria attenzione alla solidarietà: dai tre candidati alle regionali in Lombardia, recentemente impegnati in un pranzo di beneficenza a Milano, fino al sindaco De Caro a Bari. La cena solidale biscegliese è stata, infatti, anche un’occasione informale di confronto e ascolto con i cittadini che hanno preso parte all’evento.

Fondamentale è stata infine l’adesione degli sponsor locali che, con grande generosità, hanno offerto i prodotti alimentari che sono stati poi cotti e serviti durante la serata: Pescheria Caggianelli, Mastrototaro Food, Panificando, Olio Lamantea, Mastro Sapore e Bar Cattedrale.