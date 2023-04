Turismo, Vittorio Fata: “Realizzeremo una Casa della pesca e del mare”

“La pesca e tutte le attività legate al mare non saranno più relegate ai margini e torneranno finalmente a godere della giusta considerazione a Bisceglie. Riporteremo al centro i temi relativi alle risorse naturali della nostra città”. Lo annuncia con una nota stampa il candidato sindaco Vittorio Fata.

“Il primo passo sarà la realizzazione della Casa della pesca e del mare. Utilizzeremo lo stabile in prossimità del mare e del porto per farne una sede idonea nella quale confluiranno tutte le meritevoli associazioni legate al mare e dei pescatori”, scrive Fata.

“Allestiremo un infopoint dedicato a turisti e cittadini che potranno essere così messi al corrente di tutte le attività già possibili e di quelle che abbiamo intenzione di introdurre e favorire come pescaturismo, il diving, noleggio di canoe e surf”, si legge nella nota. “Realizzeremo uno scalo di alaggio che sarà a disposizione dei pescatori biscegliesi, che così non dovranno più recarsi altrove. Uno sviluppo sostenibile della città passa innanzitutto per la valorizzazione del mare”.