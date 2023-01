Turismo, Silvestris: «Spiaggia urbana sul porto, con panchine sdraio su cui rilassarsi» / VIDEO

Una spiaggia urbana sul porto di Bisceglie, con trenta panchine sdraio dove ci si potrà distendere tutti i mesi dell’anno per sorseggiare un aperitivo o per leggere un libro. Questa è la nuova idea lanciata da Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie di coalizione del prossimo 12 marzo.

«Su tutta la rampa del porto turistico, quella dove una volta venivano ormeggiate le barche in secca o i pescherecci durante le riparazioni, realizzeremo una bellissima spiaggia urbana, dove si potrà trascorrere del tempo lasciandosi cullare dai suoni del mare o ammirando i colori del tramonto», spiega Sergio Silvestris.

«Uno spazio di relax e di socializzazione, tra le meravigliose bitte in legno che ancora resistono e che andranno restaurate per recuperarne la storia e completare l’arredo della nuova spiaggia urbana. Un modo diverso, elegante e moderno, per vivere e far vivere il nostro splendido porto, sul modello delle grandi città europee. Un’idea per valorizzare maggiormente le bellezze di Bisceglie e renderle ancora più attrattive».