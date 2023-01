Turismo esperienziale, Silvestris: “Realizziamo un albergo nel mercato ittico di Bisceglie” / VIDEO

Un albergo tutto nuovo per la nostra città, con una vista mozzafiato sul porto turistico di Bisceglie. È questa l’idea di programma che Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie di coalizione del prossimo 12 marzo, ha presentato nel corso del forum tematico sul turismo.

L’albergo sarà realizzato nella struttura che ospita il mercato ittico. L’idea, infatti, è quella di creare un hotel in cui il mercato sia parte integrante dell’esperienza di soggiorno. Una proposta innovativa che va incontro alla richiesta, sempre più forte, di turismo esperienziale.

«A Bisceglie abbiamo solo tre alberghi, per un totale di 165 camere e 420 posti letto. Un po’ pochino per una città che dovrà lavorare tutto l’anno grazie alla presenza di turisti. Da Sindaco mi impegnerò a favorire la nascita di nuovi alberghi e soprattutto di un hotel sul nostro splendido porto, come il San Paolo al Convento a Trani o il Dogana Resort di Molfetta. Dove? Nel mercato ittico, la struttura comunale costruita negli anni Cinquanta da Umberto Paternostro, oggi adibita, nei piani superiori, a case popolari», spiega Sergio Silvestris.

«Potremo trasferire altrove gli attuali residenti e trasformare quella struttura in un albergo accogliente e con una vista impareggiabile. La presenza al piano terra del mercato ittico non sarà un ostacolo, ma diventerà la grande attrazione per i turisti, sempre più numerosi, in cerca di turismo esperienziale. Potremo ospitare visitatori da tutta Europa in estate, le scolaresche nel periodo invernale, invitandoli ad assistere alla meraviglia dell’arrivo dei pescherecci al mattino e allo sbarco del pesce fresco».