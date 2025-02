Turismo, ecco i dati delle presenze a Bisceglie nel 2024

“Il turismo biscegliese cresce e si vede. Abbattuto per la prima volta il muro delle 100mila presenze, +16% rispetto al 2023, due punti sopra la media della provincia Bat. A trainare il turismo cittadino le presenze straniere, in aumento del 21,6%”. Cosi parte la nota giunta dal Comune di Bisceglie.

“In 10 anni (2015-2024) il turismo biscegliese è passato da 66845 a 103838 presenze totali, con una crescita di oltre il 55%. E le presenze straniere – prosegue la nota – passano da 19600 a 37961, con un balzo in avanti del +93,7%. È questa la fotografia restituita dai dati dell’Osservatorio sul Turismo della Regione Puglia, con un tasso di copertura statistica, ad oggi, del 93%.”

“Bisceglie si dimostra ancora una volta meta di appeal e fascino per i turisti italiani e stranieri. Le Bandiere Blu, sia per la costa che per il porto turistico confermate per il quarto anno consecutivo, l’enogastronomia, il paesaggio, i tantissimi eventi, la promozione del turismo all’aria aperta, il calore e l’accoglienza dei biscegliesi, ci hanno permesso di raggiungere questi numeri. Numeri che ci rendono orgogliosi di quanto fatto e fiduciosi che la strada intrapresa sia quella corretta: in 10 anni gli arrivi di stranieri qui a Bisceglie sono praticamente raddoppiati. E non è poco. Il 2025 è iniziato e l’intera Amministrazione è impegnata per rendere la Città una destinazione sempre più appetibile e ricercata”, le parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Conferme importanti dai turisti provenienti dalla Lombardia (seconda solo alla Puglia), regione che ha visto Bisceglie protagonista alla BIT Borsa Internazionale del Turismo di Milano, con 11546 presenze, seguita da Campania, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia e Toscana. La top 10 delle presenze turistiche provenienti dall’estero vede al primo posto la Francia (7778 presenze), la Germania (mercato in crescita del +27% rispetto al 2023), la Polonia che ha raddoppiato le presenze (4421), l’Ungheria, la Svizzera, il Belgio, i Paesi Bassi, gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Romania”.

“Siamo al lavoro ogni giorno – continua l’Assessore al Turismo Maurizio Di Pinto – per fare ancora meglio. I numeri premiano Bisceglie, ma non intendiamo fermarci. Valorizzare ancora di più il territorio, fare rete e creare sinergie come con la firma del protocollo d’intesa con la Regione Puglia per ‘Costa Sveva’, mettere in campo iniziative e progetti per favorire la destagionalizzazione del nostro turismo e l’attrattività per i mercati esteri sono gli obiettivi per il 2025”.