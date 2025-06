Trullo Verde, Giorgia Preziosa: “Si banchetta alla grande, è questo che merita Bisceglie?”

“Se questa è l’utilità della struttura comunale appena inaugurata dall’amministrazione comunale di Bisceglie in pompa magna, bene ribadisco ulteriormente e fermamente, quanto già esposto a mezzo stampa in data 18/02/2025 (Leggi qui)”. A parlare è il consigliere comunale Giorgia Preziosa che in nota ha allegato una immagine riguardante la situazione venutarsi a creare nell’area del Trullo Verde nelle scorse ore.

“Come si può vedere si banchetta alla grande in maniera indisturbata – sottolinea Preziosa – dando un’immagine della nostra città ad alta vocazione turistica, sì ma di che tipo? E’ questo che merita la nostra Bisceglie?”.

“Tutta la zona della litoranea di ponente divenuta ormai da anni di serie B, come si vede è priva di considerazione e controlli da parte di questa Amministrazione – conclude Giorgia Preziosa – un pò come succedeva e succede a tutt’oggi, anche nella zona della litoranea di levante, considerata probabilmente di serie C”.