Trullo Verde, Angarano: “Trasformeremo terrazza in area verde pubblica a disposizione della città”

“Stiamo ripulendo la terrazza del Trullo Verde, sul lungomare di ponente, perché la trasformeremo in area verde sul mare, pubblica, a disposizione di tutta la città, a due passi dal teatro Mediterraneo”. Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Un intervento atteso da tempo per restituire decoro ad una zona bellissima ma in stato di totale abbandono e degrado per diverse vicissitudini legate alla gestione. Per questo abbiamo stanziato 100mila euro di risorse comunali, utili a eliminare tutte le strutture ormai fatiscenti, ripulire tutto, sistemare il verde e i bagni. Risorse permettendo – conclude il primo cittadino – cercheremo di installare anche giochi per bambini e attrezzature per attività motoria all’aria aperta. In più, le altre due terrazze adiacenti sono state assegnate a privati e torneranno ad essere fruibili. Continuiamo a lavorare per una Bisceglie sempre più curata, vivibile e accogliente”.