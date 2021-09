Tre assenze in maggioranza, Consiglio comunale rinviato, Angarano: “In tre anni più uniche che rare”

La seduta di consiglio comunale prevista ieri si svolgerà regolarmente in seconda convocazione mercoledì 29 settembre per tre assenze nella maggioranza dovute a motivi personali e/o di salute. A renderlo noto è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“In tre anni sono state più uniche che rare queste situazioni e i consigli comunali si sono tenuti in prima convocazione nella quasi totalità dei casi. L’opposizione sarebbe potuta restare in aula visto il carattere preminente tecnico dei punti all’ordine del giorno ma ha abbandonato l’aula in consiglio comunale senza neanche cominciare la discussione. È stata l’ennesima occasione persa – commenta Angarano – per una politica costruttiva e leale”.

Lo stesso atteggiamento distruttivo ha portato alcuni consiglieri di opposizione a fare ricorsi in tutte le sedi possibili e immaginabili per tentare di impedire con ogni mezzo all’Amministrazione, democraticamente eletta, di governare. Tentativo miseramente fallito – conclude il Primo Cittadino – visto che sono stati sonoramente bocciati nei tribunali dopo essere stati bocciati nelle urne. Impediremo che questo modo di fare politica possa rallentare lo sviluppo e la crescita di Bisceglie”.