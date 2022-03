Trasporto scolastico per scuole infanzia e primarie, sondaggio del Comune

Il Comune di Bisceglie ha avviato, dal 9 marzo scorso, un’indagine esplorativa al fine di rilevare il bisogno, da parte delle famiglie residenti, di avere un servizio di trasporto scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria presenti sul territorio comunale.

A tal fine il Comune ha elaborato un semplice questionario accessibile cliccando al link https://forms.gle/GVrj45jETHFqCmak6.

“La compilazione richiede pochi minuti e può essere fatta anche da un cellulare”, ha spiegato Loredana Bianco, assessore alle politiche scolastiche della Città di Bisceglie. “I dati raccolti verranno aggregati e utilizzati esclusivamente al fine di raccogliere l’opinione dei genitori e programmare il possibile servizio scolastico. Se l’esito del sondaggio rileverà l’interesse delle famiglie, gli uffici comunali continueranno a lavorare in questa direzione. Il sondaggio non impegna l’Amministrazione Comunale e non costituisce iscrizione formale al servizio. Chiediamo, pertanto a tutti i genitori i cui figli frequenteranno le scuole dell’infanzia e primaria nell’anno scolastico 2022-2023, a fornire la massima collaborazione, rispondendo al questionario di questa indagine esplorativa”, conclude l’Assessore Bianco.